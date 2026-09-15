Son olarak Çağatay Ulusoy’la başrolünü paylaştığı Eşref Rüya ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, bu kez oyunculuğundan çok yeni imajıyla gündeme geldi. Yıllardır uzun ve hacimli saçlarıyla görmeye alıştığımız Özdemir, radikal bir değişikliğe imza atarak saçlarını çene hizasında kestirdi.

“BELKİ BİR GÜN” DEMİŞTİ

Güzelliği ve stiliyle sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kariyeri boyunca farklı saç modellerini denedi. Zaman zaman saç rengini değiştiren, kakül ve katlı modeller kullanan oyuncu, uzun saçlarından ise uzun süre vazgeçmedi.

Özdemir, geçtiğimiz yıl küt ve kaküllü bir perukla kamera karşısına geçerek “Belki bir gün” notunu düşmüştü. O paylaşım, oyuncunun kısa saç kullanabileceğinin ilk sinyalini vermişti.

YILLAR SONRA MAKAS DEĞDİ

Demet Özdemir, bu kez peruğu bir kenara bırakıp gerçekten saçlarını kestirdi. Instagram hesabından yeni görünümünü paylaşan oyuncu, takipçilerini de hazırlıksız yakaladı.

Daha birkaç gün önce göğüs hizasının çok daha altına uzanan saçlarıyla poz veren Özdemir, yeni görünümünde saçlarını çene hizasına kadar kısalttı.

KÜT KESİMİYLE BÜYÜK DEĞİŞİM

Ünlü oyuncu, keskin hatlara sahip küt saç modelini ıslak saçlarıyla verdiği yakın plan pozla gösterdi. Yüzüne düşen kısa tutamlar ve doğal makyajıyla kamera karşısına geçen Özdemir'in yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada konuşuldu.

Yıllardır uzun saçlarıyla özdeşleşen oyuncunun tercihi, görünümünde de büyük bir değişim yarattı. Uzun ve romantik saçlarının yerini daha keskin, modern ve iddialı bir küt kesim aldı.

Yeni saç modeli Demet Özdemir'in yüz hatlarını daha belirgin hale getirirken oyuncuya bambaşka bir hava kattı.