Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Esenler Erokspor - MKE Ankaragücü maçında iptal edilen bir gol güne damga vurdu.
3-1 Esenler Erokspor üstünlüğü devam eden müsabakanın 72. dakikasında ev sahibi ekipte Kayode, uzak mesafeden ağladı buldu. Savunmanın kısa kalan pasında araya giren ve Mert Çetin'in kayarak müdahalesine rağmen topu ağlara gönderen Kayode'nin sevinci yarım kaldı.
İPTAL VE KIRMIZI KART
Maçın hakemi Furkan Aksuoğlu, Kayode'ye faul yapıldığını işaret ederek golden önce düdük düdük çaldığını işaret etti ve golü iptal etti. Ankaragücü'nde faulü yapan Mert Çetin, son adam kuralı nedeniyle kırmızı kart gördü.
Esenler Erokspor'da Kayode'nin uzak mesafeden attığı gol, hakemin faul düdüğüyle geçersiz sayıldı.— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 31, 2025
VAR incelemesinin ardından Mert Çetin kırmızı kart gördü. #TrendyolBirinciLig pic.twitter.com/qg15tT71u6