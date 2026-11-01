Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Ülker Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-lacivertlilerde tribünler isyan noktasına gelirken, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu taraftarların hedefi haline geldi.

Müsabakanın bir bölümünde kaçan pozisyonun ardından tribünlerden yükselen protestolara reaksiyon vererek taraftarlarla sözlü tartışma yaşayan milli oyuncu, 83. dakikada kenara alınırken de yoğun yuhalama ve ıslık sesleri eşliğinde yedek kulübesine gitti.

UĞUR MELEKE CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında mücadeleyi masaya yatıran deneyimli futbol yorumcusu Uğur Meleke, Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci devredeki istatistiklerine dikkat çekerek izleyicileri şoke eden bir tabloyu gözler önüne serdi. Oyuncunun hücumda çabalamasına rağmen pas trafiğindeki kopukluğuna vurgu yapan Meleke, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle bir oyuncunun, Kerem Aktürkoğlu'nun performansına bakmak durumundayız. Kerem aslında ikinci yarıya bir faul alarak başladı, sonra etkili iki pozisyonun içine de girdi. Bir şutu direkten döndü, bir cılız vuruşu, bir de kafa denemesi var. Ancak onun dışında belki inanmayacaksınız; ikinci yarıda sahada kaldığı 40 dakika boyunca tek bir isabetli pası yok! Koca 40 dakikada iki pas denemesi var, ikisi de isabetsiz. Bir oyuncu koca bir 40 dakikayı, evet gol pozisyonuna girdi ama tek bir isabetli pas yapamadan nasıl bitirir?"

KADIKÖY'DE AYRILIK SESLERİ

Milli futbolcunun ikinci 45 dakikadaki bu şaşırtıcı pas istatistiği, Fenerbahçe'nin sahada organize olmakta yaşadığı büyük tıkanıklığın adeta belgesi oldu. Hem tribünlerle yaşadığı gerilim hem de sahadaki verimsiz grafiği nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan Aktürkoğlu'nun moralsiz görüntüsü dikkat çekerken, sarı-lacivertli camiada zirve yarışında açılan 9 puanlık farkın faturası konuşulmaya devam ediyor.