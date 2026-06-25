Apple bellek maliyetlerinde yaşanan kriz nedeniyle Macbook ve iPad fiyatlarına zam yaptı.

Apple'ın en büyük gelir kaynağı olan iPhone'u etkilemeyen bu zam hamlesi, şirketin uygun fiyatlı Windows ve Chromebook dizüstü bilgisayarlardan pazar payı kapmayı hedefleyen en bütçe dostu modeli "Neo"nun başlangıç fiyatını, piyasaya sürülmesinden sadece aylar sonra 599 dolardan 699 dolara çıkaracak.

Micron gibi bellek üreticileri son aylarda Nvidia başta olmak üzere yapay zeka çip üreticilerinden gelen siparişlere öncelik verdi. Bu durum bellek üreticilerinin rekor kârlar elde etmelerini sağlarken, elektronik üreticilerine çok kısıtlı bir tedarik alanı bırakarak onları mecburi bir fiyat artışına sürükledi.

Apple'dan yapılan resmi açıklamada, "Bir bileşen fiyatının bu kadar hızlı ve bu denli arttığını daha önce hiç görmemiştik." ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında, "Müşterilerimizi şimdiye kadar bu fiyat artışlarından koruduk, ancak artık iPad ve Mac için uygulanan bugünkü zamlar da dahil olmak üzere bir dizi ürünümüzde fiyatları artırmaya başlamamız gereken bir noktaya ulaştık." denildi.

ÜRÜNLERİN YENİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Şirketin web sitesinde güncellenen fiyat listesine göre; 512 gigabayt (GB) depolama alanına sahip MacBook Air'in fiyatı 1.099 dolardan 1.299 dolara, 1 terabayt (TB) depolama alanına sahip MacBook Pro'nun fiyatı ise 1.699 dolardan 1.999 dolara yükseldi. Yapılan diğer değişikliklerin yanı sıra, 128 GB depolama alanına sahip iPad Air'in fiyatı da 599 dolardan 749 dolara çıktı.

Apple ayrıca HomePod akıllı hoparlörünün her iki sürümünün ve Apple TV medya oynatıcısının fiyatlarını da artırdı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından şirketin hisseleri borsa açılış öncesi (premarket) işlemlerde yüzde 0,7 oranında değer kaybetti.

Nisan ayında yapılan bir duyuruda Apple, elindeki mevcut stokların brüt kâr marjlarını Wall Street beklentilerinin üzerinde tutmaya yardımcı olduğunu, ancak artan bellek maliyetlerinin bu ayın sonuna kadar etkisini göstermeye başlayacağını ve kârlılığın hafifçe düşmesinin beklendiğini belirtmişti.

CEO Tim Cook nisan ayı sonlarında analistlerle gerçekleştirdiği telekonferansta konuya ilişkin, "Bellek maliyetlerinin önemli ölçüde artmasını bekliyoruz." uyarısında bulunmuştu. Cook ayrıca, "Haziran ayının ötesine dair net bir tablo çizmesek de, haziran çeyreğinden sonra bellek maliyetlerinin işimiz üzerinde giderek artan bir etki yaratacağına inandığımızı söyleyebilirim." şeklinde konuşmuştu.

BELLEK KRİZİ ELEKTRONİK ÜRÜNLERE ZAM OLARAK YANSIYOR

Apple, artan bellek maliyetleriyle başa çıkmak adına fiyat artışı dışında hangi adımları attığını kamuoyuyla paylaşmadı. Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada yalnızca, "Bunun hoş bir haber olmadığının farkındayız ve çözüm bulmak için yorulmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sektör araştırma şirketi TrendForce'un verilerine göre, günümüzdeki hemen hemen tüm modern teknolojik cihazlarda kullanılan dinamik rastgele erişimli bellek (DRAM) fiyatları, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 98'e varan oranda artış gösterdi ve içinde bulunduğumuz çeyrekte yüzde 58 ila yüzde 63 oranında bir sıçrama daha yapması bekleniyor.

Bazı uzmanlar tarafından "RAMageddon" olarak adlandırılan bu ciddi fiyat dalgalanması, Nvidia gibi teknoloji devlerinin kapasite artırmak için yarışan bellek üreticileriyle imzaladığı uzun vadeli anlaşmalar ve yapay zeka veri merkezi inşasındaki küresel patlamadan kaynaklanıyor.

Çarşamba günü bir açıklama yapan Micron, bellek tedariklerini güvence altına almak isteyen müşterilerinden bu tür uzun vadeli taahhütlerle 22 milyar dolarlık anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Artan maliyetlerin bu yıl teknolojik cihaz satışlarını ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Araştırma şirketi IDC'nin tahminlerine göre akıllı telefon pazarının bu yıl yaklaşık yüzde 14 ile tarihindeki en büyük yıllık düşüşü yaşaması, bilgisayar (PC) pazarının ise yüzde 11,3 oranında daralması öngörülüyor.

Teknoloji danışmanlık firması Creative Strategies'in CEO'su Ben Bajarin, "Bellek piyasasındaki koşullar oldukça zorlu ve öngörülebilir gelecekte de yapısal olarak böyle kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bajarin ayrıca piyasadaki endişelere değinerek, "Apple'ın fiyatları artırması gerektiğine dair sinyalleri zaten alıyorduk. Tedarik zinciri konusunda herkesten daha iyi bir konumda olmalarına rağmen, sektörün geri kalanının fiyatları Apple'dan bile daha yüksek oranlarda artırmak zorunda kalabileceğine dair derin bir endişe var." ifadelerini kullandı.

Sektördeki nadir olumlu gelişmelerden biri, mart ayında piyasaya sürülen MacBook Neo olmuştu. Apple'ın haziran çeyreğine yönelik güçlü satış beklentilerini destekleyen bu model, bazı sektör analistlerinin bilgisayar satışlarına yönelik tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerini bile sağlamıştı.

Ancak yeni zamlarla birlikte MacBook Neo, Dell'in özellikle Neo'ya rakip olması amacıyla geçen ay 699 dolardan tanıttığı XPS 13 dizüstü bilgisayarına karşı elinde tuttuğu 100 dolarlık fiyat avantajını kaybetti. Model ayrıca yeni fiyatıyla Lenovo ve Asus'un bazı bütçe dostu Chromebook cihazlarından daha pahalı bir konuma gelmiş oldu.