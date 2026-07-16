2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadele sert faullere sahne olurken iki takım arasında sık sık gerginlik yaşandı.

İngiltere, ikinci yarıda öne geçmesine rağmen Lionel Messi'nin inanılmaz performansı ile son 5 dakikada yediği gollerle rakibine 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

GERGİNLİK MAÇIN SONUNA TAŞTI

İngiliz yıldız Jude Bellingham, Arjantin'in finale yükselme sevinci sırasında bir an için kendini kaybetti. Arjantinli oyuncular saha ortasında kutlama yaparken Messi'nin yanına gelen 21 yaşındaki Valentín Barco’nun söylediği bir ifadeye kulak misafiri olan Bellingham bir anda rakibinin üzerine yürüdü ve tokat attı.

Valentin Barco, İngiliz yıldızın kendisine attığı tokadın ardından rakibinin üzerine yürüyünce saha içinde bir anda gerginlik yaşandı. Maç sırasında Otamendi, Mac Allister ve Romero ile zaman zaman gerilim yaşan Bellingham'ın maç sonunda rakibine tokat atması saha içi kadar sosyal medyada da tepki çekti.

Tüm yaşananlara rağmen hakem Ismail Elfath, kırmızı kartına başvurmadı.