Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm paylarının devri için ihaleye gidiyor. İhale için teklifler en geç yarın 16,30'da kabul edilecek.

İHALE 7 MİLYAR LİRADAN BAŞLAYACAK



13 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, TMSF bünyesinde bulunan Bellona Mobilya'nın satışı için ihaleye gidileceği duyurulmuştu.



İhaleye katılabilmek için 350 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 5 Mayıs saat 16.30'a kadar tekliflerin verilmesi gerekiyor. İhale, 6 Mayıs saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

İSTİKBAL MOBİLYANIN DA SATILMASI BEKLENİYOR



Öte yandan TMSF'nin elinde bulundurduğu bir başka mobilya devi olan İstikbal Mobilya'nın da ilerleyen aylarda satışa çıkarılması bekleniyor.



Geçmişte Boydak Holding'in bünyesinde bulunan Bellona ve İstikbal, Boydak Holding'e FETÖ ile iltisakı sebebiyle kayyum atanması ve TMSF'ye devredilmesinin ardından Hazine bünyesine geçmişti.









