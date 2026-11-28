Ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Cristhian Mosquera için resmi kiralama teklifi yaptığı belirtildi. İki kulüp de 22 yaşındaki İspanyol savunmacının kararını bekliyor. İngiliz basınına göre Arsenal, fazla süre bulamayan Mosquera'nın gelişimini sürdürmesi için kiralık ayrılmasına sıcak bakıyor. Oyuncu Fenerbahçe'ye olumlu yanıt verirse kulüpler, anlaşmanın finansal ve sportif şartlarını görüşmek üzere masaya oturacak. ARSENAL FORMA GARANTİSİ, FENERBAHÇE MAAŞ DESTEĞİ İSTİYOR Arsenal'in önceliği, genç savunmacının belirli sayıda maçta oynayacağına ilişkin garanti verilmesi. Fenerbahçe ise İngiliz kulübünün oyuncunun maaşına katkı sağlamasını istiyor. Haberde, olası kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmasının beklenmediği aktarıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.