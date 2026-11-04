Fenerbahçe’nin yenik teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu. Sarı lacivertliler 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TAKIMIN BAŞINDA OLMAYACAK

Sarı lacivertli taraftarın en çok merak ettiği konuların başında Emre Belözoğlu’nun bugünkü Liverpool maçında takımın başında olup olmayacağıydı… Kritik maç öncesi Belözoğlu’nun son durumu belli oldu.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Liverpool maçını tribünden takip edecek. 46 yaşındaki teknik adamın Samandıra’daki görevi ise yarın başlayacak. Liverpool maçında takımın başında yine Kuyt olacak.