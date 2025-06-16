Teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyeri, hedefleri ve Arda Güler ile ilgili İspanyol basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

AS'a konuşan deneyimli teknik adam "Futbolculuk döneminizde birçok tarihi menajeriniz oldu. Sizi en çok kim etkiledi?" sorusuna "Mancini, Aykut Kocaman ve Fatih Terim Türkiye'de. Simeone ve Aragones İspanya'da. Hepsi iyi öğretmenlerdi." yanıtını verdi.

'FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK...'

Kariyerinin son bölümünde Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transferi hakkında "Fenerbahçe’ye dönmekten pişman değilim. Eğer Fenerbahçe olmasaydı Türkiye’ye dönmezdim. Dönmeseydim kariyerimi Atletico Madrid'de bitirirdim." ifadelerini kullanan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk özlemi için de konuştu.

“Fenerbahçe'nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?" sorusuna yanıt veren Emre Belözoğlu "Fenerbahçe’yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Futbolcu olarak geçirdiğim yıllarda kulübe olan sevgim daha da arttı. Bu şampiyonluğun yakın zamanda geleceğinden eminim. Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte o deneyimi yaşayacağıma inanıyorum. Hiç şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

'ARDA HER YIL GELİŞİYOR'

Arda Güler hakkında da açıklamalarda bulunan Belözoğlu "Böyle bir yetenek, bu kadar genç yaşta gelişmiş teknik çok az oyuncuda olur. Kendi başına parlıyor. Daha da iyi olacak. Her yıl gelişiyor. Bu yıl da iyi ama Alonso’nun gelişiyle çok farklı bir Arda izleyeceğiz.

Arda Güler'i genç takımda 45 dakika izledim, herkes onu övüyordu. Ondan sonra, onu as takıma yükselten ve 16 yaşına basmadan büyüklerle antrenman yapmasını sağlayan bendim. Bazıları bunun çok erken olduğunu, çok genç olduğunu söylüyordu. Ama onu daha önce oynatmadığım için pişmanım. Şampiyonluk için mücadele ediyorduk ve maçlar çok çekişmeli ve zorluydu... Ama tek bir pasıyla bile onun özel bir oyuncu olduğunu, mükemmelliğe yakın olduğunu görebiliyordunuz. Bu kadar genç yaşta bu kadar yetenekli, bu kadar teknik beceriye sahip çok fazla oyuncu görmezsiniz. Kendi başına parlıyordu." ifadelerini kullandı.