Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe macerası oldukça gösterişli başladı… Deplasmanda karşılaştığı Çorumspor’u 5-0 yenen sarı lacivertliler ligdeki kötü gidişatına son verdi.

Maç sonunda taraftarlar sosyal medyada Emre Belözoğlu’na büyük destek verirken takımdaki değişimin de altını çizdi.

ARTIK YÖNETİCİLER GİREMEYECEK

Çorum FK-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Onur Tuğrul NEO Spor kanalında yaptığı açıklamada yöneticilerin Samandıra’ya girmesinin yasaklandığını açıkladı… Yapılan açıklama şu şekilde: “Aziz Yıldırım yoktu basın toplantısında, Oğuz Çetin yoktu. Şimdi artık teknik direktör Aziz Yıldırım değil de Emre Belözoğlu dönemi başladı gibi bir nokta var. Bilgi olarak da şunu söyleyeyim; Samandıra'ya artık yöneticiler gitmeyecek. İsmail Hoca döneminde daha fazlaydı bu. Yeni bir dönem oldu. Samandıra'da her şey değişti.”