Kış transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Arsenal forması giyen 1.91 boyundaki Cristhian Mosquera'nın geldi. İngiliz basınından TeamTalk'ın haberine göre sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki İspanyol stoper için devre arasında Arsenal'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Haberde Mosquera ile ilgilenen tek kulübün Fenerbahçe olmadığı belirtildi. Inter'in yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri Al Nassr ve Al Hilal'in de savunmacıyı transfer listesine aldığı iddia edildi. BU SEZON 377 DAKİKA OYNADI Arsenal'da düzenli forma şansı bulamadığı belirtilen Mosquera, bu sezon İngiliz ekibiyle 5 karşılaşmada görev aldı ve toplam 377 dakika sahada kaldı. 2025 yılında Valencia'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'a transfer olan İspanyol futbolcunun sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

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