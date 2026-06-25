Hayvansever olan Özdemir, “Sokaktaki canlılarımızı daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet’im, değişen bir şey yok’’ dedi. Özdemir’in katılmasıyla AKP’nin milletvekili sayısı 277 oldu.

‘CUMHURİYET KADINIYIM’

“Cumhuriyet kadınıyım, AKP’ye geçmem” ifadeleriyle dikkat çeken Özdemir, 2023’teki genel seçimlerde İYİ Parti İstanbul 1. bölgeden 1. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM İstanbul milletvekili olarak seçildi.

Bir yıl sonra Ekim 2024’te İYİ Parti’den ayrılarak CHP’ye katıldı. Rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. 17 Haziran 2026’da CHP’den istifa eden Özdemir bu süreçte telefonlarını kapattı. Özdemir, bir haftalık sessizliğinin ardından dün AKP Grup Toplantısı’nda ortaya çıktı.

‘MECLİS’İ TIKIYOR’

TBMM’de AKP grubunda konuşan Erdoğan CHP’yi eleştirdi ve ‘’Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hâkim. Meclis’i tıkama alışkanlığından da vazgeçmiyorlar ve şahsi kavgalarını Gazi Meclis’e taşıdılar’’ dedi.

Köprüye ‘İmamoğlu’na özgürlük’ pankartı asmıştı

Nimet Özdemir, geçen yıl Ekrem İmamoğlu’na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü’ne, “Free İmamoğlu” (İmamoğlu’na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı.

Özdemir o dönem, “Hak için, hukuk için, adalet için buradayız” ifadelerini kullanmıştı.