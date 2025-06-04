1. YENGEÇ

"Ben iyiyim..." deyip içten içe küsenlerin burcu

Zodyak’ın duygusal devi olan Yengeç, aslında her şeyin fazlasını hisseder. Sevildiğini hissetmek ister, önemsenmek ister, ama bunu yüksek sesle söylemez. Onu kırmak bazen tek kelimeye bakar. İçine atar, susar, küser. Tripleri gözyaşıyla, sessizlikle ve çocuksu bir içe kapanmayla gelir. Üstelik gönlünü almak kolay değildir. Çünkü bir kere kırılmışsa, o kırığın içindeki hikayeyi uzun süre içinde taşır.

2. BALIK

"Unutmadım, sadece içime attım" diyen hassas ruh

Balık burcu, hayal gücüyle olduğu kadar derin duygusallığıyla da tanınır. Sevdiği kişiden en ufak bir ilgisizlik gördüğünde içine çekilir ve kendi kurduğu duygusal dünyaya sığınır. Trip atmaktan çekinmez, çünkü duygularını bastıramaz. Ama onun tripleri bağırıp çağırmak şeklinde değil; içli bakışlar, iç geçirmeler ve melankolik suskunluklar halindedir. Sessizce küser, ama içinden fırtınalar kopar.

3. AKREP

"Sorun yok" der ama her şeyi hafızasına kazır

Akrep burcu, duygularını kolay kolay belli etmese de yoğun yaşar. Güvendiği kişiden gelen en küçük bir hayal kırıklığı, onu içten içe yakar. Tripleri doğrudan değildir; ima dolu mesajlar, gizli geri çekilmeler ve ani sessizlikler şeklinde ortaya çıkar. Onun tripleri sadece kırıldığının değil, seni sınadığının da göstergesidir. Kırgınlıklarını unutur gibi yapar ama kalbinde not alır.

4. TERAZİ

"Ben söylemesem de sen anlayacaktın" diye düşünen burç

Her ne kadar uyumun ve zarafetin burcu olsa da Terazi, ilişkilerde adalet ister. İlgi görmediğini hissettiğinde, sözde hoş görüyle yaklaşıp sitemini tatlı tatlı iletir. Ama aslında alttan alta içerler. Tripleri, pasif agresif bir mizah diliyle ya da “Sen bilirsin...” gibi cümlelerle gelir. Ona göre ilgi görmek bir haktır ve bu hak ihlal edilirse o da sitem etme hakkını kullanır.

5. BAŞAK

"Senin fark etmediğin her şeyi ben fark ettim" diyen trip ustası

Başak burcu detaylara olan takıntısıyla tanınır. Bir bakış, bir kelime, bir zamanlama hatası... Hepsi Başak’ın kafasında anlam kazanabilir. Üstelik seni doğrudan suçlamaz, ama davranışlarıyla ince ince neye kırıldığını belli eder. “Ben bir şey demiyorum ama…” triplerinin kraliçesi/krallı olabilir. Gereğinden fazla düşünür, analiz eder, sonra da içinden gelen sitemle seni uzaklaştırır.