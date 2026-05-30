Türk Hava Yolları'nın Dalaman-İstanbul seferinde, uçakta bulunan 70 yaşındaki bir kadın yolcu, kabin ekibinden su talep etti. Görevlilerin, uçuş güvenlik prosedürleri gereği kalkış öncesinde bu talebin yerine getirilemeyeceğini belirtmesi üzerine yolcu ile kabin ekibi arasında tartışma başladı.
"BEN BU ÜLKEYE DOLAR GETİRDİM"
Büyüyen tartışma esnasında kadın yolcu, kabin görevlilerine yönelik sert ifadeler ve tehditler savurdu. Yolcunun, "Ben bu ülkeye dolar getirdim, hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz? Bana hizmet etmek zorundasınız. Bu personelin hepsi kapı dışı edilecek. elli senelik eczacıyım ben" şeklindeki sözleri uçaktaki diğer yolcuların da tepkisini çekti. Yaşanan kriz, uçağın planlanan kalkış saatinde rötara girmesine yol açtı.
KARA LİSTEYE ALINDI
Uçağa gelen polis ekipleri, olay çıkaran yolcuya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Türk Hava Yolları yönetimi yaşananların ardından söz konusu yolcuyu uçuş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kara listeye aldığını duyurdu.