Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun özel hayatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. TV100'de yer alan habere göre Kocaoğlu'nun meslektaşı İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır aşk yaşadığı ileri sürüldü. İkiliden iddiaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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Rıza Kocaoğlu ve İlay Erkök'ün sosyal medyada birbirlerini takip etmesi de dikkat çekti. Erkök'ün hesabından yaptığı bir paylaşımda, ikilinin Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldığı görüldü.

''BEN ÇOK YALNIZIM'' DEMİŞTİ

Rıza Kocaoğlu, 15 Ekim'de özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını söylemişti. Yalnız olduğunu dile getiren oyuncu, "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun bu sözlerinin ardından ortaya atılan aşk iddiası dikkat çekti.