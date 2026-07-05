Bir dönem rap müzik sahnesinde büyük çıkış yakalayan ve milyonlarca dinlenmeye ulaşan Ben Fero, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sosyal medya hesabından da yaklaşık 1,5 yıldır paylaşım yapmayan rapçinin son görüntüsü yeniden gündem oldu.

BİR DÖNEM ZİRVEDEYDİ

“Demet Akalın” ile yaptığı iş birliği sonrası 400 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan Ben Fero, bir dönem rap müzik listelerinde zirveye oturmuştu. Ancak yaşadığı süreçlerin ardından müzik kariyerine ara verdiği ve uzun süredir yeni proje üretmediği biliniyordu.

1,5 YILDIR PAYLAŞIM YAPMIYORDU

2025 yılında yayımladığı “Zor Değil” şarkısının ardından yeni bir parça çıkarmayan Ben Fero, sosyal medyada da sessizliğe bürünmüştü. Ünlü rapçinin 1,5 yıldır paylaşım yapmaması hayranlarının dikkatinden kaçmamıştı.

BEN FERO'NUN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde Ben Fero’nun yanında yer alan isim ise dikkat çekti. Ünlü komedyen ve oyuncu Feyyaz Yiğit ile birlikte görüntülenen rapçinin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ben Fero’nun son haliyle ilgili yapılan yorumlarda “hala aynı” ifadeleri öne çıkarken, en çok konuşulan detay ise Feyyaz Yiğit’in karede yer alması oldu.