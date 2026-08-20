İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda çalışanların iş bırakması nedeniyle operasyonlar büyük ölçüde aksadı.

İsrail Havalimanları İdaresi, check-in işlemlerinin durdurulmasının ardından havalimanındaki faaliyetleri tamamen askıya aldı.

Pilotlara ve hava yolu şirketlerine gönderilen bildiride, havalimanının saat 14:00 itibarıyla uçakların inişine kapatıldığı belirtildi.

İdareden yapılan açıklamada, hava trafiğinin azaltılacağı ve inişlerin tamamen durdurulmasına kadar varabilecek kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi.

PALYAÇOLAR HAVALİMANINA İNDİ

Yılın en yoğun seyahat dönemlerinden birinde yaşanan bu gelişme, yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuşun bulunduğu havalimanında yoğunluğa ve kaosa yol açtı.

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, havalimanı çalışanlarının iş bırakmasının ardından check-in kontuarlarının tamamı kapatıldı.

Hal böyle olunca Ben Guiron Havalimanı Yönetimi 100 bin öfkeli yolcu için bir palyaço grubu kiraladı. Palyaçolar, bekleyen yolcuların arasında gezdi.

Kimi yolcu palyaçoları gülerek karşılarken bazı yolcuların öfkesi daha da arttı.

İNİŞLER YENİDEN BAŞLADI

İnişlerin durdurulmasına rağmen havalimanından kalkışların devam edeceği, ancak uçuşların daha düşük bir kapasiteyle gerçekleştirileceği kaydedildi.

İsrail Havalimanları İdaresi daha sonra, revize edilmiş uçuş programına uygun olarak operasyonların saat 15.00'ten itibaren kademeli olarak yeniden başladığını açıkladı.