İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50'nci yaş günündeki pastası tartışmalara neden oldu.
Aşırı sağcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Ben-Gvir için hazırlanan pastada "idam ipi" motifi ve "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Ben-Gvir'in bu kutlaması, hem İsrail kamuoyunda hem de uluslararası çevrelerde tepki topladı.
FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZAZSINI SAVUNUYOR
Ben-Gvir, daha önce de İsrail parlamentosu Knesset'te Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasının uygulanmasını savunan girişimleriyle dikkat çekmişti.