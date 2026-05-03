İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 50'nci yaş günündeki pastası tartışmalara neden oldu. Aşırı sağcı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Ben-Gvir için hazırlanan pastada "idam ipi" motifi ve "Tebrikler Bakan Ben-Gvir, bazen hayaller gerçek olur" ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ben-Gvir'in bu kutlaması, hem İsrail kamuoyunda hem de uluslararası çevrelerde tepki topladı. FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZAZSINI SAVUNUYOR Ben-Gvir, daha önce de İsrail parlamentosu Knesset'te Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasının uygulanmasını savunan girişimleriyle dikkat çekmişti.

