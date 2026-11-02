Hatay'ın İskenderun ilçesinde telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen yaşlı kadının bir ömürlük birikimini, dikkatli bir kuyumcu esnafı son anda kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kuyumcunun tek bir soyadı kontrolü 906 bin liralık vurgunu engelledi.

Olay, 31 Ekim günü İskenderun ilçesine bağlı Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, telefon dolandırıcılarının hedefi olan F.Y. isimli kadın, altın günlerinde yıllarca dişinden tırnağından artırarak biriktirdiği 906 bin TL değerindeki altınları nakde çevirmek üzere kuyumcuya geldi.

TELEFONDAKİ KİŞİ "BEN OĞLUYUM" DEDİ AMA SOYADI TUTMADI

İş yeri sahibi Hüseyin Fırat, dükkana giren kadının aşırı tedirgin tavırlarından ve kulağındaki telefonla sürekli birileriyle panik halinde konuşmasından şüphelendi. Altınların bozdurulmasının ardından paranın nereye ve kime gönderileceğini soran Fırat, kadının telefonu kendisine uzatması üzerine hattın ucundaki şahısla konuştu.

Telefondaki kişi kendisini kadının oğlu olarak tanıtarak paranın aktarılacağı bir IBAN numarası verdi. Ancak kuyumcu Hüseyin Fırat, kadının kimliğindeki soyadı ile kendisine verilen IBAN sahibinin soyadının birbirini tutmadığını fark etti.

TELEFONU KAPATTIRDI, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Kadının organize bir telefon dolandırıcılığı şebekesinin hedefinde olduğunu anlayan uyanık kuyumcu, F.Y.'ye durumu izah ederek derhal telefonu kapattırdı ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İş yerine sevk edilen polis ekipleri, yaşlı kadını sakinleştirirken dolandırıcılık girişiminde bulunan şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Büyük bir mali yıkımın eşiğinden dönen kadın ise kuyumcuya teşekkür etti.

"KADININ KORKU İÇİNDE OLDUĞU BELLİYDİ"

Yaşanan o gerilim dolu dakikaları anlatan kuyumcu Hüseyin Fırat şunları söyledi:

"Kadın iş yerimize altın satmak için geldiğinde yüzünden ve hareketlerinden çok tedirgin olduğu, korku içinde bulunduğu hemen belli oluyordu. Telefonu hiç susmuyordu ve sürekli talimat alıyordu. Şüphelenip paranın gönderileceği bilgileri istedim. Telefona çıkan kişi 'Ben oğluyum' diyerek bir IBAN iletti. Kimlikteki soyadı ile hesap sahibinin soyadı uyuşmayınca tezgâhı anladık. Hemen polise haber vererek yaşlı teyzemizin 906 bin TL'sinin dolandırıcıların eline geçmesine engel olduk."