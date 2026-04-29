Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Süper Lig’in kralı benim” diye bağırıyor! Sarı-kırmızılılarda rekorları altüst eden ve birçok istatistikte zirve yapan Buruk, ezeli rakiplerinin de korkulu rüyası oldu. Domenico Tedesco’nun Fenerbahçe’yle ilişkisinin kesilmesinin ardından oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Buruk, Galatasaray’da üst üste 3 kez şampiyon olurken 4. zaferine sadece 1 galibiyet uzaklıkta. Başarılı teknik adam, bu süre zarfı içinde meslektaşlarına acımadı.

EN FAZLA AYRILIK KARTAL’DA

Fenerbahçe’de Jose Mourinho başta olmak üzere Jorge Jesus, İsmail Kartal ve Tedesco, Buruk’u yıkamadı ve Fener’den boynu bükük ayrıldı. Buruk’un en çok hoca eskittiği takım ise futbolculuğunda formasını giydiği Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer, Okan Buruk’a rakip olamadı. Mevcut teknik adam Sergen Yalçın da şampiyonluk yarışına erken havlu attı.

PUAN TABLOSUNDA FARKLI!

Trabzonspor ise Okan Buruk’a karşı Abdullah Avcı, Nenad Bjelica ve Şenol Güneş ile rakip oldu. Fatih Tekke’yle de Cimbom’u geçemeyen bordo-mavililerin umutları Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi hüsranla sonuçlandı. Okan Buruk, Galatasaray’ın başında ezeli rakiplerine puan tablosunda da fark attı. Buruk toplamda Fenerbahçe’ye 29, Beşiktaş’a 107 ve Trabzon’a 119 puan fark gibi büyük bir üstünlük kurdu.