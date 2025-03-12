Cem YILDIRIM

Murat İspirli 28 yıl önce vatani görevini yaparken Hakkari Çukurca’da PKK’lı teröristlerce şehit edildi. Artvinli olan 74 yaşındaki baba Bekir İspirli ile 69 yaşındaki, anne Saadet İspirli oğullarının acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor, İmralı sürecine de kuşku ile bakıyor.

TERÖRİST SİLAH BIRAKMAZ

İspirli ailesi SÖZCÜ’ye konuştu. Baba İspirli, “Evladını toprağa vermeyene bu işler basit gelir, terörist hiç silah bırakır mı? Eli kanlı katil dışarı çıkarsa bu ülkede kaos olur. Ben oğlumu sapasağlam askere gönderdim, tabut içinde aldım. Başkaları da oğlunu askere göndermemek için rapor aldı” dedi. İspirli şunları söyledi:

BAHÇELİ SÖZ VERMİŞTİ

“Şehit ailesine sordun mu? Bizi muhatap almaya mecbursun. Ben bu vatana evlat verdim. Bahçeli zamanında bize söz verdi ‘Gidin yerinizde oturun her şeyi halledeceğim’ dedi. Böyle mi halledecek? Kalktı onu Meclis’e çağırdı. MHP’ye telefon ettim, kimseyle görüştürmüyorlar.

PKK’nın silah bırakacağına inanmam. Sen ‘Evet’ de yarın her türlü pisliği yapar. İşin içerisine siyaset girdiği zaman başka yönlere gidiyor. Benim evladım boşuna mı şehit oldu? Biz acımızla yaşıyoruz.’’

Ben ölü bir anneyim!

Anne Saadet İspirli ise “Ben ölü bir anneyim. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez, yaşamayan anlamaz. Bebek katili gökyüzü görmesin, 7 kat yerin dibine batsın. Ben 28 yıldır kavruluyorum, şehit annesine sordun mu, kimi affediyorsun? Çocuğum aklımdan hiç gitmiyor. 50 yıl da geçse unutamam” dedi.