İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı da öven Palandöken, Ata'nın yeniden seçilmesini "çok çalışmanın ve birlik sağlamanın sonucu" olarak değerlendirdi.

'SEÇİMİ İCAT EDEN...'

Uzun yıllardır görevde olan ve 27 kez seçildiğini belirten Palandöken, seçim süreçlerine dair çarpıcı bir ifadede bulundu.

Tek Referans'ta yer alan habere göre Palandöken, "Bu seçimi icat eden nur içinde yatmasın. Seçimler olmasa daha iyi" diye konuştu.

Palandöken konuşmasında esnafın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara da değindi.





Toplantıda İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da konuşma yaptı.