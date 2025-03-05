Portekiz’in önde gelen spor gazetelerinden A Bola, Benfica’da Ramazan ayında oruç tutacak futbolcuları manşetine taşıdı. Haberde, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Zeki Amdouni ve Adrian Bajrami’nin oruç tutacak olmalarının, takımın zorlu fikstürüyle nasıl bir etki yaratacağı tartışıldı.

ZORLU MAÇ TAKVİMİ VE ORUÇ DETAYI

Benfica, Portekiz Ligi’nde bir maç eksiğiyle ikinci sırada yer alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Barcelona ile karşılaşacağı kritik mücadelelere hazırlanıyor. Ramazan ayında Nacional ve Rio Ave gibi zorlu lig maçlarıyla birlikte Avrupa’da yüksek tempolu mücadelelere çıkacak olan Benfica’nın, oyuncularının fiziksel durumunu nasıl yöneteceği merak konusu oldu.

A BOLA: “DÖRT OYUNCU ORUÇ TUTACAK”

A Bola gazetesi, “Türk asıllı Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, İsviçre doğumlu Türk vatandaşlığı bulunan Zeki Amdouni ve İsviçre kökenli Arnavut vatandaşı Adrian Bajrami, Ramazan boyunca oruç tutacak” ifadelerine yer verdi.

Teknik direktör Bruno Lage’nin, oyuncuların profesyonelliğine ve deneyimlerine güvendiği belirtilirken, oruç tutmanın fiziksel performansa olumsuz bir etkisi olmayacağına inandığı aktarıldı.

BENFİCA’DA YÖNETİMİN TUTUMU NASIL OLACAK?

Daha önce Avrupa’nın birçok kulübünde oruç tutan futbolcuların antrenman programlarında çeşitli düzenlemelere gidildiği biliniyor. Benfica’nın, oyuncularının Ramazan sürecini daha iyi yönetmeleri için özel programlar hazırlayıp hazırlamayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Ancak teknik ekip ve yönetimin, takımın en önemli parçalarından olan bu dört futbolcunun kondisyonunu ve performansını korumak adına ekstra önlemler alabileceği konuşuluyor.

Gözler, Benfica’nın Ramazan ayındaki kritik maçlarında futbolcuların nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi.