Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda 3. eleme turu ilk ayağında Portekiz ekibi Benfica, Hearts'ı konuk etti. Maçı 6-1 kazanan Benfica tur kapısını ardına kadar araladı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Rafa Silva, 23. dakikada Tomás Lemos Araújo, 42. dakikada Vangelis Pavlidis, 59. dakikada Gianluca Prestianni, 87. dakikada Jhon Duran ve 90+4. dakikada Andreas Schjelderup kaydetti. İskoç temsilcisinin tek golünü ise 72. dakikada Tom Renaud attı.
Portekiz ekibinin yeni transferi Jhon Duran, ikinci resmi maçında ilk golünü atarak dikkat çekti. Bu karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos'ta İskoçya'da oynanacak.