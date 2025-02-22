Portekiz Ligi'nin 23. haftasında milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica ile Boavista karşı karşıya geldi.
Estadio Da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica, 3-0'lık skorla kazandı.
MİLLİ YILDIZLARDAN KATKI
Bruno Lage'in rotasyon yaptığı maçta Benfica'nın gollerini 28. dakikada Belotti, 70. dakikada Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti. Boavista, 51. dakikada Reisinho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Benfica'da Orkun Kökçü maça ilk 11'de başladı ve 79. dakikada yerini Cabral'a bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ile 68. dakikada Amdouni'nin yerine oyuna girdi ve Pavlidis'in attığı golde asist yaptı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini elde eden Benfica, puanını 53'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Boavista ise ligde arka arkaya 8. yenilgisini aldı ve 12 puanla son sırada kaldı.