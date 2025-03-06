Luz Stadyumu’nda oynanan mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalarken, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada, konuk ekip Barcelona sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Maçın kırılma anı 61. dakikada Raphinha’nın kaydettiği gol oldu. Benfica savunmasında yapılan kritik hata, Brezilyalı yıldızın fırsatı değerlendirmesine olanak tanıdı ve bu gol, Barcelona’ya avantaj sağladı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Barcelona’da Pau Cubarsi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Portekiz temsilcisi, rakibinin 10 kişi kalmasını avantaja çevirmek istese de, aradığı golü bulamayarak sahadan mağlup ayrıldı.
Milli Oyuncular İlk 11’de Sahaya Çıktı
Benfica forması giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11’de başladı. Kerem Aktürkoğlu 90 dakika boyunca sahada kalırken, Orkun Kökçü 84. dakikada yerini Renato Sanches’e bıraktı.
Benfica, maç boyunca Barcelona’ya karşı üstün bir oyun sergilese de, savunmada yaptığı tek bir hata pahalıya mal oldu. Raphinha’nın golü, konuk ekibe zaferi getirirken, Barcelona rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.
Bu kritik eşleşmenin rövanş mücadelesi, 11 Mart Salı günü TSİ 20.45’te Barcelona’nın ev sahipliğinde oynanacak.
Şampiyonlar Ligi’nde Gecenin Diğer Sonuçları
Futbolseverleri ekran başına kilitleyen gecede, diğer karşılaşmalarda alınan skorlar şu şekilde:
🔹 Feyenoord - Inter: 0-2
🔹 Bayern Münih - Bayer Leverkusen: 3-0
🔹 Paris Saint-Germain - Liverpool: 0-1