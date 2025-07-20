Ocean's 7’deki Kuzey Kanalı’nı 10 saat 48 saniyede geçerek rekor kıran ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı 10 saatte 42 bin kulaç attı, Kuzey Kanalı’nı en hızlı geçen Türk oldu.

Müthiş bir tempoyla yüzüp güçlü akıntı ve gelgitlere adeta meydan okuyan, sert rüzgarları, güçlü akıntıları ve 13 derecelik su sıcaklığı ile ünlü Kuzey Kanalı’nı rekor sürede yüzerek geçen Bengisu Avcı, kusursuz bir makine gibi çalışarak 10 saat 48 saniyede aralıksız 42 bin kulaç attı.

Geçiş boyunca saatteki hızı 3-4 kilometreyi bulan güçlü akıntılara karşı koyan, iki kez denizanası teması yaşayan Bengisu Avcı, tam 19 defa sıvı beslenmek için tekneye yanaştı.

YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Kuzey Kanalı geçişinden yaklaşık bir hafta önce eşi ve antrenörü Egor Tropeano’ya İrlanda’da zatürre teşhisi konuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Egor, burada tedavi altına alındı. Bu nedenle de Bengisu Avcı’ya teknede eşlik edip beslenmelerini hazırlayacak kimse kalmadı. Bengisu Avcı bunun üzerine Türkiye’deki spor psikoloğu Dr. Seren Akıncı’yı acilen İrlanda’ya çağırdı. İlk uçakla Bengisu’ya giden Dr. Akıncı, geçiş günü hem beslenmeleri hazırladı hem de Bengisu’ya 10 saat boyunca teknede eşlik ederek motivasyonunu sağladı.

Kuzey Kanalı’nın en zorlu Ocean’s 7 parkurlarından biri olduğunu belirten milli yüzücü, "10 saat 48 saniyede 42 bin kulaç atarak Kuzey Kanalı’nı geçtim ve altı Ocean’s 7’de altı etabı geride bırakan ilk Türk oldum. Şimdiki hedefim ise Japonya’daki Tsugaru kanalı da başarıyla geçip Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk ünvanını almak" dedi.

2018 yılında Manş Denizi’ni yüzerek Ocean’s 7’ye başlayan Bengisu Avcı, dünyanın en zorlu okyanus kanalları olan Catalina, Cebelitarık, Cook ve Molokai’yi de başarıyla geride bırakmıştı.