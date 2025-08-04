Dünyanın en büyük meydan okumaları arasında gösterilen Ocean’s 7’ı bitiren ilk Türk olma hedefiyle pazartesi saat 22.30’da Tsugaru Kanalı’nda kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı, tarihe geçti.

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Gelecek neden bir risk olsun ki’ mottosuyla Kodomari’den suya giren milli yüzücü, parkuru tamamladı.

Hızı, zaman zaman ve yer yer saat 12 kilometreyi bulan ters akıntı, daha ilk metrelerde kendini hissettirdi. Bengisu Avcı, direkt Hokkaido’ya doğru yüzmek yerine önce akıntıyı soluna alıp saatler süren çabayla kanalın ortasına ulaştı. Bu bölümde adeta bir dağcı gibi dalgalara tutunarak ilerleyen milli yüzücü, saat sabah 07.00 sularında kanalın ortasına ulaştı. Burada ise etabın zor olan diğer yüzü kendini gösterdi. Bengisu Avcı, Tsugaru’nun güçlü akıntının sürükleme etkisini yenmek için mücadele etmeye başladı. En az üç saat rotada tutunmak için yüzen olan Bengisu Avcı, ardından Hokkaido’ya doğru yöneldi ve parkuru tamamlamayı başardı.

İLKLERİ BAŞARDI

2018 yılından bu yana Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı’nı geçen Bengisu Avcı, Tsugaru’yu bitirdi ve Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçti. Bengisu, bu yüzme maratonunu Dünyada tamamlayan 36. kişi oldu. En son bu yıl 18 Nisan'da Ryan Utsumi, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamıştı.

Bengisu Avcı bu süreçte, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın milli sporcu oldu.