İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Gelecek neden bir risk olsun ki’ mottosuyla Kodomari’den suya giren milli yüzücü, parkurun yarısına ulaştı. Hızı, zaman zaman ve yer yer saat 12 kilometreyi bulan ters akıntı, daha ilk metrelerde kendini hissettirdi. Bengisu Avcı, direkt Hokkaido’ya doğru yüzmek yerine önce akıntıyı soluna alıp saatler süren çabayla kanalın ortasına ulaştı. Bu bölümde adeta bir dağcı gibi dalgalara tutunarak ilerleyen milli yüzücü, saat sabah 07.00 sularında kanalın ortasına ulaştı. Burada ise etabın zor olan diğer yüzü kendini gösterdi. Bengisu Avcı, Tsugaru’nun güçlü akıntının sürükleme etkisini yenmek için mücadele etmeye başladı. En az üç saat rotada tutunmak için yüzecek olan Bengisu Avcı, ardından Hokkaido’ya doğru yönelecek.

2018 yılından bu yana Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık, Cook Boğazı, Molokai ve Kuzey Kanalı’nı geçen Bengisu Avcı, Tsugaru’yu bitirdiği taktirde Ocean’s 7 gurur tablosundaki ilk Türk olarak tarihe geçecek.