Şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu'nun 6 yıllık evlilikleri 31 Ekim'de 6 dakikada sona ermişti. Zeynep (5) ve Selim (3) adlı iki çocuğu bulunan çift, geçen aralık ayında Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Boşanma sürecinde Bengü'nün ailesine olan düşkünlüğü ve sık sık İzmir'e gitmesi, ayrılığın nedenleri arasında gösterilmişti.

Çocuklarının velayetini alarak ailesinin yanına giden Bengü'nün önceki akşam Instagram hesabından son konserinden paylaştığı fotoğraflarda belirgin zayıflığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

"OYNAMIYORUZ"

Bazıları, fotoğraflarda photoshop uygulaması olduğunu iddia etti. Bu iddialara kayıtsız kalmayan Bengü, şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlar, 'Resimlerle çok oynamışsın' yazmışsınız. Oynamıyoruz, çünkü ben 7 kilo verdim. Teşekkürler, öptüm."