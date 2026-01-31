Şarkıcı Bengü ve iş insanı Selim Selimoğlu'nun 6 yıllık evlilikleri 31 Ekim 2024'te 6 dakikada sona ermişti. Zeynep (5) ve Selim (3) adlı iki çocuğu bulunan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Önceki gün Zorlu AVM'de görüntülenen Bengü, eski eşiyle fotoğraf paylaşması üzerine çıkan "yeniden barıştılar" haberleriyle ilgili konuştu.

Bengü "O fotoğraf evde çekilmedi. Oğlumuzun sunumundaydık. Farklı hayatlarımız var ama çocukların özel hayatlarında yan yanayız. Eski eşim ve çocuklarımın babası her zaman kıymetli olacak. İki Selim yan yana gelince duygulandım ve içimden geldiği için kalp emojisi koydum" ifadelerini kullandı.