25 yıl sonra İzmir AKP'ye geçti... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takıldı.

Cemil Tugay'a eşi Öznur Tugay da eşlik etti. Çift, Erdoğan'ın konuşmasını yan yana izledi. Sahneye önce Cemil Tugay çıktı. Ardından Erdoğan, Cemil Tugay'a eşi Öznur Tugay'ı da sahneye davet etmesini söyledi. Birlikte kameralara poz verdiler.

"EŞİM BOŞAR, ANNEM EVLATLIKTAN REDDEDER"

Tugay, 29 Ocak 2026 tarihinde AKP'ye geçeceği iddiaları gündeme geldiğinde, "Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AK Partili temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AK Parti'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz" açıklaması yapmıştı.