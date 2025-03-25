İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 19 Mart’ta başlatılan operasyonların ardından gizli tanık ifadeleri tartışma konusu oldu. Gizli tanık tartışmalarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özcan sosyal medya hesabından, “Türkiye genelinde tüm savcılara sesleniyorum! Gizli tanık olmak istiyorum! Melih Gökçek başta olmak üzere bakanlık yapmış ve yapanlar ile ilgili bildiklerim var! Kod adımı “KÖROĞLU” koyun, beşli çete dahil neler anlatacağım neler.. Hadi çağrı bekliyorum!” dedi.

MEŞE, LADİN, ÇINAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorulan soruların büyük bölümünün gizli tanıklara dayandırılması tartışmalara neden olmuştu. İfade işlemlerinde “Meşe”, “Ladin”, “Çınar” ve “Doğan” isimli gizli tanıkların ifadeleri İmamoğlu’na yöneltilmişti.

‘Operasyon sürece yönelik sabotaj’

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun sürece karşı sabotaj olduğunu söyledi. BBC Türkçe’ye konuşan Beştaş, ‘’Bu adımlar birer sabotaj; görüşmelere, diyaloğa, Öcalan’ın 27 Şubat çağrısına bir sabotaj ve biz bu sabotajları boşa çıkarmak için çalışıyoruz, çözüm için çalışıyoruz” dedi. İmamoğlu’nun ‘absürt delillerle tutuklanmasının bir izahı olmadığını’ ifade eden Beştaş, İmamoğlu sürecinin önceden planlandığını dile getirdi, İBB Başkanının diplomasının iptal edilmesinin, Nevruz sürecinde gözaltına alınmasının, CHP’nin sandıkları kurduğu 23 Mart’ta tutuklanmasının manidar olduğunu belirtti.