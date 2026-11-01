İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi’nde 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında yürek burkan bir olay yaşandı. Yalnız yaşadığı ve bilinen kronik bir rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen 41 yaşındaki muhasebeci Mithat Taha Turan, evinden çıktıktan kısa bir süre sonra aniden rahatsızlandı.

"BENİ KLİMA ÇARPTI, DOKTORA GEREK YOK" DEDİ

Su almak ve biraz soluklanmak için sürekli alışveriş yaptığı mahalle bakkalına giren Turan'ın aşırı terlediğini ve bitkin olduğunu fark eden esnaf İsmail Çınar, durumunu sordu. Kalp krizi geçirdiğinin farkında olmayan Turan, "Beni evde klima çarptı, önemli bir şey yok. Doktora gitmeye gerek yok, birazdan geçer" yanıtını verdi. Marketten güçlükle 5 litrelik su alarak dışarı çıkan Turan, sokakta sendelemeye başladı ve yakındaki bir binanın önündeki basamaklara çöktü.

KALP MASAJI YAPILDI AMA KURTARILAMADI

Durumun ciddiyetini gören çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapanan Turan'a dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve ilk müdahale sırasında nabzı yeniden alınan talihsiz muhasebeci, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KALBİNİ TUTTUĞU O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Turan’ın hayatını kaybetmeden önceki son dakikaları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; Turan'ın dükkana girdikten sonra elini göğsüne götürerek kalbini tuttuğu, esnafla konuşurken ayakta durmakta zorlandığı, 5 litrelik su bidonunu kaldırırken güçlük çektiği ve dışarı çıktığında sendeleyerek yürüdüğü anlar yer aldı.

"KEŞKE ZORLA GÖTÜRSEYDİM, KENDİMİ YİYORUM"

Arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan mahalle esnafı İsmail Çınar, yaşadığı derin üzüntüyü ve vicdan azabını şu sözlerle anlattı:

"Her zaman dükkana gelen samimi arkadaşımdı. İçeri girdiğinde yüzüne bakınca bir terslik olduğunu anladım; 'Sende bir şey var' dedim. 'Beni evde klima çarptı' cevabını verdi. 'Gel seni doktora götüreyim' dedim, 'Gerek yok, geçer' dedi. Yüzünden aşırı ter boşanıyordu. 5 litrelik su aldı ama eğilip alırken bile çok zorlandı. Normalde tek hamlede omzuna atar giderdi. Rahatsız olduğunu hissetmiştim ama ısrar etmedim. Keşke kolundan tutup zorla hastaneye götürseydim. Sabahtan beri kendi kendimi yiyorum, çok pişmanım."

OTOPSİ YAPILACAK

Kalp krizi şüphesi üzerinde durulan 41 yaşındaki muhasebecinin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı tahkikatın ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.