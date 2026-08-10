Duygusal anların yaşanan ziyarette anne Eroğlu “Ben de şehit anasıyım, bu evlatların durumunu en iyi ben anlarım. Oğlum terhis olmasına iki ay kala şehit oldu, üzerine titrerdim şehit haberini aldım. O günden bu yana benim ciğerim yok’’ dedi.

Haklarını almak için 28 gündür verdikleri mücadeleye destek vermek için Güvenpark’a gelen ve gazilerle tanışan Yeter Eroğlu, şehit yakınları ve gazilere özel önem verilmesi gerektiğini söyledi. Oğlunun 20 yaşında askere gittiğinde nişanlı olduğunu söyleyen Yeter Eroğlu şöyle dedi:

Oğlunun şehit haberiyle yıkılan Yeter Eroğlu, “O günden bu yana benim ciğerim yok” dedi

‘EVLAT ACISI DİNMEZ’

“Ankara’da Motor Meslek Lisesi’nde okudu, oğlumu babasız büyüttüm, üzerine titredim başına bir şey gelmesin diye okula götürür, çıkışta da alıp eve getirirdim. Ama günün birinde şehit haberini aldım. O günden beri benim ciğerim yok artık. Kim ne derse desin kimse teselli edemez, evlat acısı dinmez.’’