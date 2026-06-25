31 Mart 2019 tarihli yerel seçimlerine AKP çatısı altında katılan ve Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, daha sonra parti içinde yaşanan tartışmalar ile hedef haline gelmişti.



Bu süreçte adı çeşitli iddialar ile anılan ve 10 Aralık 2020'de aracı akşam saatlerinde Aksaray’ın merkez ilçeye bağlı Gençosman köyü yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan Arı, 29 Ocak 2021 tarihinde "görev yaptığı 21 aylık sürenin 18 ayında yumuşak yatakta yatamadığını ve bu şekilde sağlıklı kalınamayacağını" söyleyerek 'sağlık gerekçeleri' ile Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti.



AKP içerisinde 'istenmeyen adam' ilan edilmesinin ardından 18 Ocak 2022'de AKP'den istifa eden Arı, 29 Mart 2023'te Meral Akşener'in taktığı rozet ile İYİ Parti'ye katıldı ve 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde bir kez daha Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.





"BENİM GİBİ AHLAKSIZLARIN AKP'DE YERİ YOK" DEMİŞTİ



Seçimleri yeniden kazanmasının ardından AKP'ye yönelik birçok eleştirel ifade kullanan Arı, geçtiğimiz yıl kendisine yöneltilen "AKP'ye geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "İYİ Parti'de olmaktan memnunum. Benim gibi kötü bir adama ihtiyaçları yok arkadaşların. Ben kötü adamım. Ahlaksızların yeri orası değildir, ben ahlaksız bir adamım" ifadeleriyle kinayeli bir yanıt vermişti.



ERDOĞAN'IN TAKTIĞI ROZETLE YENİDEN AKP'YE GEÇTİ



Arı, AKP'ye yönelik ağır eleştirilerine karşın, bugün Ankara'da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile yeniden AKP'ye katıldı.







