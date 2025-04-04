Ayşegül ÖZBEK

1982 Ankara doğumlu Resul Emrah Şahan, bir yazısında kendi hikayesini şöyle anlatmıştı:“Beylikdüzü Belediyesi’ne sözleşmeli personel olarak giren bir şehir plancısının; kimin yakını olduğuna, nereli olduğuna, mezhebine bakmadan liyakatle, çalışmayla, yaşadığı ilçenin belediye başkanı olabilmesinin hikayesidir benim hikayem. Davam da kerpiç evlerde doğan, yoksul ve gariban ailelerin evlatlarını cumhurbaşkanı, başbakan, hakim, savcı yapan Cumhuriyet’e borç ödeme davasıdır. Bu liyakat ve demokratlık davasıdır.”

Şahan böyle diyordu ama liyakatı da vardı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nda Şehir ve Bölge Planlama okumuştu, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalıştı. 2006’da kendi şirketini kurarak kentsel politika üzerine danışmanlık verdi. 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde projeler geliştirip uyguladı. 2019 – 2023 arasında İstanbul Planlama Ajansı’nda başkanlık yaptı.

2024’te yüzde 67’lik rekor bir oyla belediye başkanı seçildiği farklı inanç ve kültürden insanları bir araya toplayan Şişli’yi şöyle anlatmıştı: “Burada en büyük zenginliğimiz kardeşlik duygularının yüzyıllar içinde pekişmiş olmasıdır. Bu ilhamla ilçemizde dayanışma duygusunu dokuyoruz.”

Erzincanlı olan Şahan aynı zamanda iyi bir bağlama üstadı, bunu da Temmuz 2024’te Aşure etkinliğinde ilk kez Şişlilere gösterdi.

“İnsan seviyorsanız, temas seviyorsanız, bu toprakları, bu kenti seviyorsanız, sokakları seviyorsanız ve çocukların geleceğini önemsiyorsanız çok keyifli bir iş belediye başkanlığı” diyen Şahan’ın Silivri’deki en büyük kaygısı, yerine atanan kayyumun, neredeyse 20 gündür kepenklerini kapalı tuttuğu Kent lokantaları. Minik kızını özlemek ise, hapisteki her baba gibi onun da en büyük üzüntüsü.

‘Bizim sokak sizi bekliyor’

İstanbul’un en kalabalık, araç trafiğinin en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Şişli’de yaratıcı bir fikirle görevine başladı Şahan. Projenin adı: “Bizim Sokak – Sokağın tadını çıkar.” Seçimden yalnızca 21 gün sonra hayata geçen projede, haftanın belirli günleri belli sokaklar trafiğe kapatılıyor ve çocukların oyun alanı oluyor. Sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği olan bu fikir sonrası çocukların kalbini kazanmış olacak ki cezaevine onlarca mektup, resim gönderiyor çocuklar.