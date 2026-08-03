Sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla tanınan fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, konuk olduğu programda taktığı aksesuarla gündeme geldi. Son yıllarda Bali'de sürdürdüğü hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan 54 yaşındaki Gerede, boynunda taşıdığı kolyenin sıradan bir takı olmadığını dile getirdi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Gerede, boynundaki kolyenin rose altından yapılmış taşınabilir bir yetişkin oyuncağı olduğunu belirtti. Aksesuarın yapısına dair bilgiler veren ünlü isim, kolyenin farklı vibrasyon seçeneklerine sahip olduğunu ifade etti.

Kolyeyi neden boynunda taşıdığına dair soruya yanıt veren Gerede, ürünü her gün takmadığını ancak bazı günlerde cinsel dürtülerinin arttığını hissettiğini ve bu aksesuarın her an kullanılabilecek pratik bir çözüm sunduğunu aktardı.

KULLANIM ALANLARINA İLİŞKİN NELER SÖYLEDİ?

Aksesuarın taşınabilir olması sayesinde ihtiyaç duyduğu her an kolayca kullanılabildiğini vurgulayan Gerede, ortam fark etmeksizin tuvalete gidip kullanabildiğini veya arabadayken bile kolayca uygulayabildiğini dile getirdi.