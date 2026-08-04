Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. Gerede hakkında gözaltı talimatı verilirken, ilgili YouTube videosu için de erişim engeli talebinde bulunuldu.

Sıra dışı yaşam tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen fotoğraf sanatçısı ve eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede, konuk olduğu programda boynunda taşıdığı kolyeyle dikkat çekti. Son yıllarda Bali'de yaşayan 54 yaşındaki Gerede, kolyenin sıradan bir aksesuar olmadığını belirterek, rose altından yapılmış taşınabilir bir yetişkin oyuncağı olduğunu söyledi.

Programda aksesuarın farklı titreşim seçeneklerine sahip olduğunu anlatan Gerede, kolyeyi her gün takmadığını ancak bazı dönemlerde pratik olduğu için tercih ettiğini ifade etti. Taşınabilir yapısı sayesinde ihtiyaç duyduğu anlarda kolaylıkla kullanabildiğini söyleyen Gerede, tuvalette ya da araç içerisindeyken de ürünü kullanabildiğini dile getirdi.

Söz konusu açıklamaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Gerede hakkında TCK'nın 226. maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatırken, gözaltı talimatı verdi. Ayrıca açıklamaların yer aldığı YouTube videosuna erişim engeli talebinde bulunulduğu öğrenildi. Peki, Bennu Gerede kimdir?

Bennu Gerede kimdir, kaç yaşında?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Doktor bir baba ile yönetmen ve senarist Canan Gerede'nin kızı olan Gerede'nin dedesi ise Kurtuluş Savaşı gazisi, Atatürk'ün yaverlerinden eski büyükelçi Hüsrev Gerede'dir.

Henüz altı aylıkken babasının Birleşmiş Milletler'deki görevi nedeniyle ailesiyle birlikte ABD'nin New York kentine taşınan Gerede, eğitimini burada sürdürdü. New York'taki Parsons School of Design'da fotoğrafçılık eğitimi aldı. Daha sonra Fransa'nın güneyinde de fotoğrafçılık üzerine eğitim gören Gerede, Türkiye'ye dönerek profesyonel fotoğrafçılık kariyerine başladı.

Fotoğraf sanatçılığının yanı sıra mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk da yapan Gerede, sanat yaşamı boyunca Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde fotoğraf sergileri açtı.

Oyunculuk kariyerine 1989 yılında TRT'de yayınlanan İz Peşinde dizisiyle adım atan Gerede, ilk sinema deneyimini 1991 yapımı Kurt Kanunu filmiyle yaşadı. Ardından Aşk Ölümden Soğuktur, Ağır Roman ve Parçalanma gibi yapımlarda rol aldı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Bennu Gerede'nin dört oğlu bulunuyor. 1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile evlenen Gerede'nin bu evliliğinden ikiz oğulları Daren ve Dilan ile Miro adında bir oğlu dünyaya geldi. Çift 2006 yılında yollarını ayırdı. Daha sonra Ahmet Ağaoğlu ile birlikteliğinden Kai adında bir oğlu oldu. Gerede, 2010 yılında Cem Büyükhanlı ile evlendi ancak bu evlilik 2011 yılında sona erdi.

Bennu Gerede, geniş kitleler tarafından ise 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer almasıyla yeniden gündeme geldi. Son yıllarda yaşamını ağırlıklı olarak Endonezya'nın Bali Adası'nda sürdüren Gerede, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Bennu Gerede'nin dedesi Hüsrev Gerede kimdir?

Hüsrev Gerede, 12 Mart 1886'da Edirne'nin Karaağaç ilçesinde doğdu. Osmanlı ordusunda yetişen Gerede, 1905 yılında Harp Okulu'ndan, 1908 yılında ise Harp Akademisi'nden kurmay subay olarak mezun oldu. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı'nda çeşitli önemli görevlerde bulundu.

Milli Mücadele'nin en kritik isimlerinden biri olan Hüsrev Gerede, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşları arasında yer aldı. 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkan 18 kişilik heyette bulunan Gerede, Kurtuluş Savaşı boyunca istihbarat ve kurmay görevleri üstlendi. Erzurum ve Sivas kongrelerinde aktif rol alan Gerede, TBMM'de Trabzon milletvekili olarak da görev yaptı.

Cumhuriyet'in ilanının ardından askerlikten ayrılan Hüsrev Gerede, diplomasi alanına geçerek Budapeşte, Sofya, Tahran, Tokyo, Berlin ve Rio de Janeiro'da Türkiye'nin büyükelçisi olarak görev yaptı. Özellikle Türkiye ile Japonya ve Almanya arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağladı.

Atatürk tarafından Bolu'daki Gerede Olayı'ndaki hizmetleri nedeniyle "Gerede" soyadı verilen Hüsrev Gerede, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin dedesidir.

Hüsrev Gerede, 20 Mart 1962'de İstanbul'da 76 yaşında hayatını kaybetti.