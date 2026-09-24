İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında Genel Kurul salonunda kürsüye çıktı.
Netanyahu konuşmaya başlamadan önce salonda protestolar yaşandı ve çok sayıda heyet salonu terk etti.
Netanyahu'nun konuşması esnasında Genel Kurul salonunda çok sayıda koltuğun boş kaldığı görüldü.
ÖNCE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ
İsrail Başbakanı'nın ABD'ye gelişi öncesinde ve ziyaret sırasında New York genelinde çeşitli protestolar düzenlenmiş, kentte güvenlik önlemleri de artırılmıştı.
Netanyahu, Genel Kurul'daki konuşması öncesinde New York'taki BM Genel Merkezi önünde de protesto edilmişti.