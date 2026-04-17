İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası, polis zoruyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. İzmirliler, durumu protesto etmek için Meslek Fabrikası çevresinde 6 Nisan’dan bu yana nöbet tutuyor.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Nöbete ilk günden bu yana katılım sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sık sık destek ziyaretine gelenleri ağırlıyor. Destek olan partili partisiz her kişiye teşekkür eden Tugay, “Haktan, hukuktan, adaletten yana olan herkes bir araya gelerek sağlam duruş sergilemelidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Tugay, sürecin yalnızca bir parti meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken, yapılanın Türkiye’de ilk kez yaşandığını şu sözlerle ifade etti:

Cemil Tugay nöbette

‘ADALET ÇİĞNENİYOR’

“İktidardan yana olmayan herkesin benzer hukuksuzluklara maruz kaldığını ve kalacağını, bu uygulamaların siyasetin aslında üstünde hukukun veya adaletin çiğnenmesiyle ilgili önemli bir boyuta olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir başka kamu kurumuyla ilgili mülkiyet sorununu polis gücüyle çözmesi yönüyle de dünyada ilk olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.”

Direnişe sanat desteği

Meslek Fabrikası önündeki nöbete sanatçılardan destek geldi. Sanatçılar, 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında direnişe sanatlarıyla destek verdi. Alana vatandaşların fikirlerini yansıtması için ‘sanat panosu’ yerleştirildi. Sanatçılar adına Özgür Şanlı, şöyle konuştu: “İyi ki buradayız. Umarım karşılığı olur, sonuç almış oluruz. Meslek Fabrikası devam eder umarım. Kente kattıkları çok şey var.”