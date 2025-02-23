RTL'de yer alan habere göre; olay, 3 Şubat’ta Jean-David’in şehir içinde park halinde bıraktığı aracına dönmesiyle başladı. Arabasının içine girdiğinde bıraktığı sırt çantasının çalınmış olduğunu farketti. Çantanın içinde cüzdanı ve kredi kartı bulunuyordu. Bankasına ulaşarak kartını iptal ettirmek istese de hırsızlar çoktan bir markette 50 Euro’ya yakın bir harcama yapmıştı.

Hemen markete giden Jean-David, çalışanlara son saatlerde şüpheli bir durum olup olmadığını sordu. Dükkan çalışanları, iki evsiz adamın kredi kartıyla sigara ve birkaç kazı kazan kartı satın aldığını anlattı. Daha da ilginç olan, hırsızların kartları kazıdıktan sonra 500 bin Euro kazandığını söylemesi oldu.

Şans eseri, dükkandaki çalışanlar adamların kartın şifresini bilmediğini ve şüpheli davrandıklarını fark edince yetkililere bilgi verdi. Bunun üzerine Jean-David, yerel polise ve Fransa’nın ulusal piyango operatörüne ulaştı. Yetkililer, biletin geçici olarak bloke edildiğini ve hırsızların parayı talep etmeleri halinde tutuklanacaklarını açıkladı.

Ancak, Jean-David biletin ona ait olduğunu kanıtlayabilirse, ikramiyeyi yasal olarak alabilecek. Bunun üzerine avukatı Pierre Debuisson, durumu çözmek için şaşırtıcı bir öneride bulundu. Avukat, “Müvekkilim bu hırsızlıktan dolayı mutsuz değil, aksine çok memnun. Bu nedenle dava açmayı düşünmüyor. Aynı zamanda bu iki adam için de yeni bir hayat kurma fırsatı olabilir.” diyerek öneriyi kamuoyuna duyurdu.

Jean-David, “Onlar olmadan bu bileti almazdım, ben olmadan da onlar ödülü kazanamazdı. En iyisi parayı paylaşmak!” diyerek hırsızlara seslendi. Eğer 30 gün içinde kendisiyle iletişime geçerlerse, parayı yarı yarıya bölmeye hazır olduğunu söyledi.

40 yaşındaki Jean-David, paranın kendi payına düşen kısmıyla ipoteğini ödemeyi planladığını belirtti.