Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorine yapılan indirimin ardından bu kez benzinin litre fiyatında düşüş bekleniyor. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 86 kuruş indirim yapılması öngörülüyor. İndirimle birlikte bazı şehirlerde benzin fiyatları 70 liranın altına inecek.

BENZİNİN LİTRE FİYATINA 1,86 LİRA İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki gerileme ve küresel petrol stoklarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının artması da fiyatlardaki düşüşü destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor.

Motorin fiyatlarında yaşanan indirimin ardından gözler benzine çevrilirken, litre fiyatında 1,86 liralık düşüş bekleniyor. İndirimin yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

BENZİN FİYATLARI HANGİ SEVİYEYE İNECEK?

Beklenen indirimin ardından benzin litre fiyatının şehirler arasındaki dağılımının da değişmesi bekleniyor. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatının 69,44 liraya, Ankara'da 70,44 liraya, İzmir'de 70,64 liraya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatının 72,14 lira seviyesine düşmesi bekleniyor.