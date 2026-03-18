Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarına düşen veriler, lüks çok amaçlı araç (MPV) pazarında kuralları değiştirecek yeni bir modeli gün yüzüne çıkardı.

Geely'nin amiral gemisi elektrikli minibüsü Zeekr 009; 912 beygir gücü, 900V yüksek gerilim mimarisi ve bataryayı %10'dan %80'e sadece 7 dakikada dolduran ultra hızlı şarj teknolojisiyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Gelişim sürecini olağanüstü bir hızla sürdüren Zeekr 009, 2023'teki 400V (536 hp) ve 2024'teki 800V (778 hp) versiyonlarının ardından şimdi 900V mimarisine geçiş yapıyor.

Araç, ön (310 kW) ve arka (370 kW) eksenlere yerleştirilen çift motor kurulumuyla toplamda 680 kW (912 hp) güç üretebiliyor. Bu devasa güç, elektrikli minibüsün azami hızını saatte 220 kilometrenin üzerine çıkarıyor.

BATARYADA 7 DAKİKALIK DEVRİM

Yeni 900V mimarisi, araca sadece daha fazla güç vermekle kalmıyor; aynı zamanda devrim niteliğindeki 12C ultra hızlı şarjı da destekliyor.

CATL ve Geely ortaklığıyla üretilen yüksek verimli NMC batarya, uygun şartlarda sadece 7 dakika içinde %10'dan %80 doluluğa ulaşabiliyor.

Zeekr, bu teknolojiyi sahada destekleyebilmek adına BYD gibi rakiplerine açıkça meydan okuyarak, her biri 1.500 kW'a kadar güç sağlayan 2.100'den fazla ultra hızlı şarj istasyonu kurduğunu açıkladı.

Performans rakamları bir spor otomobili andırsa da, Zeekr 009 lüks genlerinden taviz vermiyor.

Tasarım ve Boyut: 5.217 mm uzunluğa ve 3.205 mm dingil mesafesine sahip olan araç; devasa krom ızgarası, elektrikli sürgülü kapıları ve otonom sürüş asistanları için tavana entegre edilen LiDAR sensörüyle agresif ama premium görünümünü koruyor.

Kabin: İç mekan, kullanıcıların tercihine göre 6 koltuklu (2+2+2) veya 7 koltuklu (2+2+3) konfigürasyonlarda ultra konforlu bir seyahat deneyimi sunuyor.