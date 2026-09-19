Rusya'da yaşanan akaryakıt krizini fırsata çeviren sözde büyücüler, çaresiz sürücüleri hedef almaya başladı. Ukrayna'nın petrol rafinerilerini vurmasının ardından başlayan benzin sıkıntısı, ülkede akılalmaz bir dolandırıcılık sektörünün doğmasına yol açtı. Araca musallat olan kötü enerjiyi temizlediğini ve benzin tüketimini düşürdüğünü iddia eden kriz fırsatçıları, sürücülere binlerce liralık ritüeller satıyor.

BENZİN FİYATLARI ARTTI FIRSATÇILAR ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki petrol rafinerilerini hedef alan saldırıları, ülke genelinde devasa bir yakıt krizinin fitilini ateşledi. Birçok eyalette akaryakıt istasyonlarının önünde metrelerce kuyruk oluşurken, fırlayan benzin fiyatları sürücüleri çileden çıkardı. Uzmanların kısa vadede çözüm beklemediği bu belirsizlik ortamı ise sosyal medyadaki kriz fırsatçılarının ekmeğine yağ sürdü.

SÜRÜCÜLERE ‘YAKIT BÜYÜSÜ’ SATIYORLAR

Yaşanan çaresizliği kazanç kapısına dönüştüren medyum, kahin ve büyücüler, sosyal medya platformlarında sürücülere yönelik akıl dışı yöntemler pazarlamaya başladı. Geliştirdikleri tuhaf seanslarla araç sahiplerini ağlarına düşüren bu kişiler, aracın daha az benzin harcamasını sağlayan ritüellerden standart sıradan benzini büyü yoluyla yüksek performanslı premium akaryakıta dönüştürme vaatlerine kadar akılalmaz iddialar ortaya atıyor. Hatta deponun çabuk bitmesine neden olduğu öne sürülen olumsuz enerjiyi araçtan uzaklaştırdıklarını savunarak çaresiz insanları kandırıyorlar.

YAKIT RİTÜELLERİNİN SEANSI 10 BİN LİRA

Sözde yakıt tasarrufu ritüellerinin fiyatı ise 210 dolara, yani güncel kurla yaklaşık 10 bin TL’ye kadar dayanıyor. Akaryakıt bulmakta zorlanan ve fırlayan fiyatlardan bunalan bazı sürücüler, çaresizlik içinde bu umut tüccarlarına binlerce lira kaptırıyor.

UZMANLAR VATANDAŞLARI UYARDI

Giderek yayılan bu çılgınlık üzerine bilim insanları ve uzmanlardan peş peşe uyarılarda bulunuldu. Akaryakıtın kalitesi ile oktan oranının tamamen laboratuvar ortamındaki kimyasal bileşenlere bağlı olduğunu vurgulayan uzmanlar, hiçbir sembolün, duanın veya ritüelin depodaki benzinin yapısını değiştiremeyeceğini belirterek vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.