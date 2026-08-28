ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma ve tırmanan pompa fiyatlarının ardından sektör temsilcileriyle kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Trump, gelecek hafta ABD’nin önde gelen rafineri şirketleri ve akaryakıt perakendecileriyle bir araya gelerek tüketiciler üzerindeki mali baskıyı azaltacak adımları ele alacak.

Görüşmeye katılması beklenen aktörler arasında Valero Energy, Marathon Petroleum ve PBF Energy gibi sektörün en büyük rafineri devlerinin yanı sıra geniş dağıtım ağına sahip perakende zincirleri yer alıyor.

SEÇİM ÖNCESİ SİYASİ BASKI TIRMANIYOR

Beyaz Saray’ın bu hamlesi, kasım ayında gerçekleşecek Kongre ara seçimleri öncesinde siyasi açıdan oldukça kritik bir zamanlamaya işaret ediyor. Kongre’deki hassas sandalye çoğunluğunu korumaya çalışan Cumhuriyetçiler, hem savaşa yönelik kamuoyu desteğinin zayıflaması hem de artan yaşam maliyetleri nedeniyle zorlu bir sınav veriyor.

Güncel Reuters/Ipsos anket sonuçları da yönetim üzerindeki baskıyı doğrular nitelikte: Trump’ın Onay Oranı yüzde 33 seviyesine geriledi. İran Çatışmasına Destek konusunda ise kamuoyunda savaşı destekleyenlerin oranı yüzde 31’de kaldı.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin sağlandığı Hürmüz Boğazı'ndaki nakliyatın çatışmalardan etkilenmesi, ham petrol ve nihai ürün fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. ABD genelinde normal benzinin galon fiyatı 4 dolar eşiğini aşarken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 dolar daha yüksek bir seviyede bulunuyor.

Seçim sandığına doğru ilerlerken yükselen akaryakıt maliyeti, Amerikan haneleri için en somut ekonomik yüklerden biri haline gelmiş durumda.