Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan arz sıkıntısı küresel enerji piyasalarını sarsarken, İspanya hükümeti iç piyasadaki dalgalanmaları dizginlemek adına kritik bir karar aldı. Madrid yönetimi, ABD-İsrail hattı ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından hızla yükselen petrol fiyatlarına karşı stratejik rezervlerini kullanıma açacağını duyurdu.

11,5 MİLYON VARİL PETROL SERBEST BIRAKILIYOR

Bakanlar Kurulu’nun haftalık olağan toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Ekolojik Geçiş Bakanı Sara Aagesen, Hürmüz Boğazı’nın kısmen kapanmasından kaynaklanan arz açığını kapatmak amacıyla 90 gün içinde 11,5 milyon varile kadar petrolün piyasaya sürüleceğini belirtti.

Bakan Aagesen, bu kararın Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 400 milyon varillik küresel eylem planıyla uyumlu olduğunu vurgulayarak, ilk aşamanın 15 gün içinde başlatılacağını ifade etti. İspanya’nın doğrudan bağımlılığının sınırlı olması nedeniyle kamuoyuna sükunet çağrısında bulunan Aagesen, buna rağmen fiyatlardaki hareketliliğin anlık olarak takip edildiğinin altını çizdi.

EKONOMİ YÖNETİMİ ACİL TOPLANIYOR

Enerji arzındaki bu hamlenin yanı sıra, İspanya ekonomisini korumaya yönelik mali tedbirler de gündemde. Ekonomi Bakanı Carlos Cuerpo, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki istikrarsızlığın ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerini hafifletmek amacıyla 20 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplanacağını açıkladı. Bu toplantı kapsamında, ekonomik dengeleri koruyacak bir dizi kararname ve destek paketinin yürürlüğe girmesi bekleniyor.