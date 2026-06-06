Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 93 dolar seviyesine kadar çekilmesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarını etkiledi. ABD ve İran arasındaki müzakerelere dair olumlu beklentilerin petrol fiyatlarını aşağı çekmesiyle, Türkiye'de benzin grubunda fiyat düşüşü gerçekleşti. Yapılan düzenleme, gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, eşel mobil sistemi parametreleri doğrultusunda benzin fiyatlarında 53 kuruşluk bir indirim hesaplandı.

Yapılan bu indirim, cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren akaryakıt istasyonlarındaki satış fiyatlarına doğrudan yansıtıldı. Motorin ve LPG (otogaz) gruplarında ise bu döngüde herhangi bir fiyat değişimi kaydedilmedi.

İL BAZINDA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan son güncellenmenin ardından, üç büyükşehirde 6 Haziran 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin 62.97 TL, Motorin 66.33 TL, LPG 31.99 TL

Anadolu Yakası: Benzin 62.82 TL, Motorin 66.20 TL, LPG 31.39 TL

Ankara Fiyatları

Benzin: 63.92 TL

Motorin: 67.45 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir Fiyatları

Benzin: 64.20 TL

Motorin: 67.72 TL

LPG: 31.79 TL