Küresel enerji piyasalarındaki hareketlilik, Türkiye’deki araç sahiplerine iyi haber getirdi. Brent petrolün varil fiyatındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. 10 Nisan 2025 Perşembe günü itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında önemli indirimler gerçekleşti.
DÜN MOTORİNE BUGÜN BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Son günlerde 74 dolar seviyesinden 60 dolara kadar gerileyen Brent petrol, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yeniden şekillenmesine neden oldu. Dün motorin litre fiyatına 2 lira 64 kuruşluk indirim uygulanırken, gece saatlerinde alınan kararla benzinin litre fiyatı da 2 lira 18 kuruş azaldı.
AKARYAKIT FİYATLARI 45 LİRANIN ALTINA İNDİ
İndirimlerin ardından büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları yeniden 45 liranın altına indi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki birçok istasyonda fiyat tabelaları güncellenirken, sürücüler bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladı.
İNDİRİMLER DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüş trendinin sürmesi halinde önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin de mümkün olabileceğini vurgularken, döviz kurundaki dalgalanmaların da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.
10 NİSAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 44.59 TL
Motorin litre fiyatı: 44.26 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 45.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.01 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 45.53 TL
Motorin litre fiyatı: 45.37 TL