Direksiyon başındaki milyonlarca sürücünün en büyük endişelerinden biri, gösterge panelinde aniden beliren sarı yakıt ikaz lambası oluyor. Özellikle şehirler arası yolculuklarda veya trafiğin kilitlendiği saatlerde aniden yanan benzin ışığı, 'En yakın istasyona kadar dayanabilir miyim?' sorusunu akıllara getiriyor. Araçların markasından motor gücüne, sürüş koşullarından kullanım alışkanlıklarına kadar pek çok değişkene bağlı olan bu kritik mesafe belli oldu.

IŞIK YANDIĞINDA DEPODA NE KADAR YAKIT KALIYOR?

Otomobil üreticileri, yakıt ikaz sistemlerini depo tamamen boşalmadan çok önce sürücüyü uyaracak şekilde ayarlanıyor. Buradaki temel amaç, sürücüyü en yakın akaryakıt istasyonuna ulaşabilmesi için güvenli bir zaman aralığı kazandırmak.

Standart binek otomobillerde benzin ışığı yandığı an depoda genellikle 5 ila 12 litre arasında bir yedek yakıt oluyor. Avrupa standartlarında bir otomobilin yakıt ikazı verdikten sonra ideal koşullarda en az 80 kilometre daha yol alabildiği tahmin edilse de, gerçek sürüş anında kilometre değişebiliyor. Yoğun şehir içi trafiği, açık klima, ani hızlanmalar veya yokuş tırmanma gibi etkenler depodaki son yakıtın daha hızlı bitmesine neden oluyor.

İŞTE MODEL MODEL ARAÇLARIN YAKIT HARCAMA HIZI

Türkiye yollarında en çok tercih edilen araç modelleri, yakıt ışığı yandıktan sonra sürücülerine farklı menziller sunuyor. Dacia Duster, Nissan Qashqai ve Nissan Micra gibi modeller, depoda kalan 11 ila 13 litrelik yedek yakıt miktarlarıyla dikkat çekiyor. Bu araçların, yakıt ışığı yandıktan sonra ortalama 80 ila 90 kilometrenin üzerine çıkabilen modeller arasında yer aldığı belirtiliyor.

Piyasada geniş kullanıcı kitlesine sahip Fiat Egea, Toyota Corolla, Volkswagen Passat, Ford Focus, Honda Civic, Volkswagen Polo, Renault Megane ve Clio gibi modellerde ise ikaz lambası yandığında depoda yaklaşık 7 ila 8 litre yakıt oluyor. Bu miktar sürücüye ortalama 50 ila 60 kilometrelik bir sürüş imkanı veriyor. Peugeot 3008, Peugeot 301, Citroen C-Elysee, Ford Kuga ve Ford Fiesta gibi modellerde ise yedek depo miktarı 5 litre seviyelerinde tutulduğu için araçlar ortalama 35 ila 42 kilometreye kadar gidebiliyor.

YEDEK DEPOYLA SÜRMEK MOTORU TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar, yakıt ışığını bir acil durum uyarısı yerine "zaman var" işareti olarak görmenin araç mekanizması açısından ciddi riskler taşıdığı konusunda sürücüleri uyarıyor. Depo seviyesinin aşırı düşmesi halinde, dipte biriken tortu ve pisliklerin yakıt pompası tarafından emilerek doğrudan yakıt filtresine ve enjektörlere taşınıyor. Bu durum enjektör tıkanıklıklara ve performans kayıplarına yol açabiliyor.

Ayrıca modern araçlardaki benzin pompalarının depodaki akaryakıt vasıtasıyla soğutulduğuna işaret eden uzmanlar, yakıt azaldığında pompanın hava çekerek aşırı ısınabileceğini ve kısa sürede arızalanma riskiyle karşılaşabileceği konusunda sürücüleri uyarıyor.